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Тагильчанка пыталась через суд убрать из семейного захоронения нелюбимую тетю

Тагильчанка пыталась через суд убрать из семейного захоронения нелюбимую тетю

Необычный спор рассмотрел Дзержинский районный суд Нижнего Тагила: местная жительница потребовала переместить из семейного захоронения прах жены своего дяди.

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