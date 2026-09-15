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Слёзы на кастинге, массовка и съёмки после выпускного: с чего начинался путь известных актрис 1976 года рождения

Слёзы на кастинге, массовка и съёмки после выпускного: с чего начинался путь известных актрис 1976 года рождения

Первый шаг в кино редко выглядит как отрепетированный триумф. У актрис 1976 года рождения, которые в 2026 году отмечают 50-летний юбилей, стартовые позиции оказались совершенно разными.

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