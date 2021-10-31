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В Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия

В Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия

Синоптики рассказали о метеоусловиях в городах Казахстана 31 октября. В РГП «Казгидромет» сообщили, что в Алматы 31 октября, ночью 1 ноября 2021 года метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города.

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