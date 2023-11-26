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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шон О’Мэлли: «Стерлингу стоит попробовать себя в полулегком весе. Почему бы ему не подраться с Брайаном Ортегой?»

«Мне нравится Алджамейн [Стерлинг], он хороший чувак. Я действительно никогда не говорил о нем ничего плохого.

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