Кадыров заявил Путину, что на СВО готовы отправиться десятки тысяч резервистов

Руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил президенту Российской Федерации Владимиру Путину в ходе встречи в Москве, что в зону специальной военной операции (СВО) готовы отправиться десятки тысяч резервистов.
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