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Кадыров заявил Путину, что на СВО готовы отправиться десятки тысяч резервистов

Кадыров заявил Путину, что на СВО готовы отправиться десятки тысяч резервистов

Руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил президенту Российской Федерации Владимиру Путину в ходе встречи в Москве, что в зону специальной военной операции (СВО) готовы отправиться десятки тысяч резервистов.

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