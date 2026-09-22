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Иркутск Сегодня

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Директора фирмы в Приангарье будут судить за мошенничество при ремонте ДК

В Иркутской области следователи завершили работу над делом в отношении подрядчика, который ремонтировал здание ДК в поселке Коблякового Братского района.

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