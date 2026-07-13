Россиянам объяснили, как сократить траты на лекарства без риска для здоровья

Но стоит помнить, что любая замена назначенного врачом препарата, поиск более дешевого аналога или изменение схемы приема допустимы только после консультации со специалистом Директор по связям с общественностью Группы "Озон Фармацевтика" Роман Гришин рассказал Life.
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