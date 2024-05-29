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Что случилось ночью, 29 мая 2024 года

Что случилось ночью, 29 мая 2024 года

В правительство внесен законопроект об изменениях в налоговой системе. Среди прочего предлагаются пятиступенчатая шкала НДФЛ, рост налога на прибыль, амнистия за "дробление" и НДС для некоторого бизнеса на "упрощенке".

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