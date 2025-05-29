Следком Краснодарского края завершил расследование убийства (https://t.me/readovkanews/83407) участника СВО Олега Рябчикова в Армавире прошлым летом.
Полицейский, покрывавший убийцу ветерана СВО в Армавире, не только оказался одним из участников расправы, но и нанес первый удар. С...ки
Комментарии
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Иван Иваныч
Эх, опять двадцать пять! Должны служить в полиции-не должны..., все люди разные, в том числе и русские- вспомним-"Работайте, братья!": Герой России Магомед Нурбагандов. И в противовес ему- Михаил Попков "Ангарский маньяк"- серийный убийца и насильник, совершил 90 преступлений: 87 убийств, 3 покушения на убийство- работал в милиции и ряд убийств совершил, находясь в форме МВД и на служебном автомобиле. Дело совсем не в национальности, а- в совести, мировоззрении и воспитании человека.
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6 час.
SI
Sergey Ivanov
Похоже, в нашем глубоком тылу становится опаснее, чем на фронте! И это- только начало! Наша власть сама создала в стране пятую колонну предателей, которые только ждут сигнала. И когда сигнал этот прозвучит- все они достанут из- под подушки автоматы- и пойдут убивать русских. Во славу Аллаха! Ну, а русские по русской традиции будут мямлить что- то про Дружбу Народов и Права Человека....
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5 час.
Стэйси
Полнейший беспредел. Сколько пишут, что нельзя черномазым и другим подобным работать во властных структурах, куда они лезут через любую щель при полном попустительстве причастных к этому. Но ... русские умирают, их насилуют и избивают, унижают словами и действиями, а законов работающих и защищающих коренной этнос так и не появилось. Какие-то полумеры и невнятный треп. Мы стали изгоями в собственной стране и даже в мире
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3 час.
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