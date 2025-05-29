Полицейский, покрывавший убийцу ветерана СВО в Армавире, не только оказался одним из участников расправы, но и нанес первый удар. С...ки

Иван Иваныч Эх, опять двадцать пять! Должны служить в полиции-не должны..., все люди разные, в том числе и русские- вспомним-"Работайте, братья!": Герой России Магомед Нурбагандов. И в противовес ему- Михаил Попков "Ангарский маньяк"- серийный убийца и насильник, совершил 90 преступлений: 87 убийств, 3 покушения на убийство- работал в милиции и ряд убийств совершил, находясь в форме МВД и на служебном автомобиле. Дело совсем не в национальности, а- в совести, мировоззрении и воспитании человека.

SI Sergey Ivanov Похоже, в нашем глубоком тылу становится опаснее, чем на фронте! И это- только начало! Наша власть сама создала в стране пятую колонну предателей, которые только ждут сигнала. И когда сигнал этот прозвучит- все они достанут из- под подушки автоматы- и пойдут убивать русских. Во славу Аллаха! Ну, а русские по русской традиции будут мямлить что- то про Дружбу Народов и Права Человека....