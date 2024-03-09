СМИ: соцсеть Илона Маска Х вступит в конкуренцию с YouTube

Социальная сеть Х, основанная американским бизнесменом Илоном Маском, намерена запустить свой аналог YouTube – видеоприложение для "умных" телевизоров, что делает ее прямым конкурентом для такого гиганта медиа-пространства, как YouTube.
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