ГОСТ на школьную форму может появиться уже в этом сентябре. Как пишет Комсомольская правда, новый стандарт коснётся как повседневной, так и торжественной одежды для учащихся начальной, средней и старшей школы.
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