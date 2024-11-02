Женщина без водительских прав погибла за рулем легковушки

Еще два человека получили травмы. В Черепановском районе Новосибирской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие – 34-летняя женщина за рулем легковушки не справилась с управлением и вылетела на встречку.
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