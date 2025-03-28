В ЯНАО жители Харпа помогут сформировать план развития поселка до 2030 года

В поселке Харп за три года выполнили программу развития, рассчитанную на пять лет. Предстоит сформировать с участием жителей новый план до 2030 года, сообщила глава городского округа Лабытнанги Марина Трескова.
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