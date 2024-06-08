Зомби-пожары годами сбивали с толку ученых, но теперь есть новое объяснение этой тайны. Максим МорозовВ торфяниках Аляски, Канады и Сибири так называемые «зомби-пожары» кипят под землей зимой и вновь вспыхивают весной.