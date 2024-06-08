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  • Sergey
    ... можно сказать смешно читать...если б не было так грустно... Сами то понимаете о чем пишите? Или стараетесь выдать...Харьковские парти...
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Зомби-пожары годами сбивали с толку ученых, но теперь есть новое объяснение этой тайны.

Зомби-пожары годами сбивали с толку ученых, но теперь есть новое объяснение этой тайны.

Зомби-пожары годами сбивали с толку ученых, но теперь есть новое объяснение этой тайны. Максим МорозовВ торфяниках Аляски, Канады и Сибири так называемые «зомби-пожары» кипят под землей зимой и вновь вспыхивают весной.

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