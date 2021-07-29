Аргументы недели

97 537 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Альбина Колесникова
    И что она там забыла ? такой не равный брак , что хотела то и получила...В испанской Малаг...
  • aleks virt
    Это не россиянка ... Россиянки живут в России ...В испанской Малаг...
  • Леонид
    Полагаю, что весь из себя такой смелый Гондон будет находиться в первых рядах атакующий пехоты. Так сказать, личным п...Киевский журналис...

National Interest: войска НАТО столкнутся с проблемами в случае штурма российского Калининграда

National Interest: войска НАТО столкнутся с проблемами в случае штурма российского Калининграда

Войска Североатлантического альянса столкнутся с проблемами в случае штурма российского Калининграда.

Вернуться к статье
11
Обсудить
Алекс ZLOYBOY
Проблема у пиндосов и натов одна - закостенелый идиотизм... Не будет идиотизма - не будет проблемы... Всем странам и странишкам, входящим в эту "оборонную организацию" по линии военных атташе уже давно высланы ноты приблизительно такого содержания: Только один шаг или намерение в нарушении границы Калининградской области - по пунктам "принятия решений" (т.е. по столицам оных) будет одномоментно нанесён ядерный удар (самолёты и танки пускать в дело будет некогда)... Так что боритесь за мир, дышите свежим воздухом и играйтесь в своей песочнице, ибо: Цели пристрелены и привязаны, Искандеры, Кинжалы и Калибры - все в боевой готовности... Мы не угрожаем, мы давно вас предупредили...

Картина дня

наверх