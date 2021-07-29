National Interest: войска НАТО столкнутся с проблемами в случае штурма российского Калининграда

Аргументы неделиПолитикаNational Interest: войска НАТО столкнутся с проблемами в случае штурма российского КалининградаВойска Североатлантического альянса столкнутся с проблемами в случае штурма российского Калининграда.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлекс ZLOYBOYПроблема у пиндосов и натов одна - закостенелый идиотизм... Не будет идиотизма - не будет проблемы... Всем странам и странишкам, входящим в эту "оборонную организацию" по линии военных атташе уже давно высланы ноты приблизительно такого содержания: Только один шаг или намерение в нарушении границы Калининградской области - по пунктам "принятия решений" (т.е. по столицам оных) будет одномоментно нанесён ядерный удар (самолёты и танки пускать в дело будет некогда)... Так что боритесь за мир, дышите свежим воздухом и играйтесь в своей песочнице, ибо: Цели пристрелены и привязаны, Искандеры, Кинжалы и Калибры - все в боевой готовности... Мы не угрожаем, мы давно вас предупредили...Комментировать
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