НАЧИНАЕМ УТРО С ЗАРЯДКИ

Если день начнешь с зарядки, значит будет все в порядке!!!Лето - время, когда у ребят появляется возможность больше находиться на свежем воздухе, заниматься физкультурой, укреплять свое здоровье!Утро начинается на спортивной площадке с гимнастики, подвижных игр и упражнений.