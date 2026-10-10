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Аргументы и Факты

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Раскрыты координаты точек запуска дронов для атаки на Ухту

Раскрыты координаты точек запуска дронов для атаки на Ухту

Беспилотники противника атаковали город Ухта (Республика Коми), расстояние до которого от государственной границы Украины составляет примерно 1700–1900 километров по прямой линии.

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