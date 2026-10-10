Раскрыты координаты точек запуска дронов для атаки на Ухту

Беспилотники противника атаковали город Ухта (Республика Коми), расстояние до которого от государственной границы Украины составляет примерно 1700–1900 километров по прямой линии.
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