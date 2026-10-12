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Кросс с питомцами и забег по пересеченной местности прошли на Нижнем пруду в музее-заповеднике «Царицыно»

Кросс с питомцами и забег по пересеченной местности прошли на Нижнем пруду в музее-заповеднике «Царицыно»

Нижний пруд музея-заповедника «Царицыно» 10 и 11 октября стал местом проведения кроссов «Быстрый пес» и «Лисья гора».

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