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Израильским зрителям объяснили запредельную наглость Зеленского словом «хуцпа» 

Израильским зрителям объяснили запредельную наглость Зеленского словом «хуцпа» 

Киевское руководство само добилось того, что антиукраинская риторика из уст польского руководства перестала быть просто предвыборным заигрыванием с избирателями, раздраженными помощью Киеву на фоне падения уровня жизни.

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