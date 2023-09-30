Израильским зрителям объяснили запредельную наглость Зеленского словом «хуцпа» 

Киевское руководство само добилось того, что антиукраинская риторика из уст польского руководства перестала быть просто предвыборным заигрыванием с избирателями, раздраженными помощью Киеву на фоне падения уровня жизни.
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