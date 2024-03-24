Грядущее приложение X для смарт-ТВ показалось на видео — оно похоже на YouTube Ра...

Грядущее приложение X для смарт-ТВ показалось на видео — оно похоже на YouTubeРанее в этом месяце СМИ писали, что социальная сеть X (бывшая Twitter) планирует выпустить новое приложения деля умных телевизоров Amazon и Samsung.
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