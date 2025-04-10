⛈В Крыму объявлено штормовое предупреждение из-за надвигающейся непогоды На полуострове ожидаются дожди, мокрый снег, гололёд и заморозки, сообщили в МЧС Крыма.
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⛈В Крыму объявлено штормовое предупреждение из-за надвигающейся непогоды На полуострове ожидаются дожди, мокрый снег, гололёд и заморозки, сообщили в МЧС Крыма.