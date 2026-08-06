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Фернандес о дружбе с Эалой: «К сожалению, у меня нет ее номера телефона»

Лейла Фернандес рассказала о дружбе с Александрой Эалой . – Эала говорила, что считает вас подругой.

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