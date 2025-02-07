🤝 Начнем сразу с хороших новостей. Сегодня пятница + День "Помаши соседу рукой" + День "Подарите детям улыбку" + День варенья.
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🤝 Начнем сразу с хороших новостей. Сегодня пятница + День "Помаши соседу рукой" + День "Подарите детям улыбку" + День варенья.