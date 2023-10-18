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62ИНФО | Новости Рязани

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В Воронежской области еще четверо детей отравились грибами

В Воронежской области еще четверо детей отравились грибами

Всего в Воронежской области за первые девять месяцев года отравились грибами тридцать человек. Специалисты напоминают, что собирать можно только те виды грибов, в которых вы абсолютно уверены, к тому же опасны могут быть даже привычные грибы, которые росли у трасс или неподалеку от предприятий.

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