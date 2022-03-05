Колосков назвал «жертвой истерии» исключение РПЛ из Ассоциации европейских профессиональных футбольных лиг

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал решение Ассоциации европейских футбольных лиг исключить Россию из состава организации.

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