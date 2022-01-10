Названа возможная причина более долгого и тяжелого течения коронавируса

На это оказывает влияние ожирение.Коронавирусная инфекция может «обитать» в жировой ткани человека, что в конечном счете вызывает ее воспаление и влияет на продолжительность и тяжесть заболевания, выяснили ученые из США, Германии и Швейцарии.