❗️Вот так выглядит сгоревшее здание на Центральном рынке в Симферополе Напомним, пожар там потушили сегодня около 04:40 на площади тысяча квадратных метров.
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❗️Вот так выглядит сгоревшее здание на Центральном рынке в Симферополе Напомним, пожар там потушили сегодня около 04:40 на площади тысяча квадратных метров.