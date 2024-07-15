KMZ: тяжёлый морской дрон на базе «Визира» оснастят ракетами

Тяжёлый возвращаемый морской дрон на базе безэкипажного катера «Визир» вооружат лёгкими ракетами. Об этом рассказал управляющий директор военно-промышленного холдинга KMZ (Кингисеппский машзавод) Михаил Даниленко.
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