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Военный вертолет Black Hawk рухнул в лесу в США во время тренировки

Военный вертолет Black Hawk рухнул в лесу в США во время тренировки

www.globallookpress.com/Capt. Jeffrey Brenchley/Keystone Press Agency Вертолет Black Hawk армии США, который базировался на военной базе Форт-Кэмпбелл в Кентукки, потерпел крушение в предгорьях штата Колорадо.

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