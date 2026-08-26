Военный вертолет Black Hawk рухнул в лесу в США во время тренировки

www.globallookpress.com/Capt. Jeffrey Brenchley/Keystone Press Agency Вертолет Black Hawk армии США, который базировался на военной базе Форт-Кэмпбелл в Кентукки, потерпел крушение в предгорьях штата Колорадо.
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