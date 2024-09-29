Почему в США двери не такие, как у всех: 5 видов дверей в их домах, которых у нас нет. Одну такую поставил себе - очень удобно!

Самая дешёвая дверь со стеклом, дешевле не бывает. 12 лет простояла. Фото автора Сначала анекдот в тему: Руководитель одного отдела жалуется другому руководителю: - Почему ваш новый снабженец пинком открывает дверь в бухгалтерию и кричит "Легли быстро!"? Нельзя же так, Марья Ивановна пугается.