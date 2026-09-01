В Самарской области отражают атаку БПЛА: есть повреждения на земле

По последним данным, повреждены неназванные гражданские объекты. Предварительно, жертв нет.Самарская область отражает очередную атаку беспилотников ВСУ, об этом заявил губернатор региона Вячеслав Федорищев.
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