Специалист спрогнозировала сроки и масштабы волны «омикрона» в России

Улумбекова выразила надежду, что с пятой волной ковида удастся справиться.Волна омикрон-штамма в России спадет к середине весны, сообщила руководитель Высшей школы организации и управления здравоохранением, доктор медицинских наук Гузель Улумбекова.
Улумбекова выразила надежду, что с пятой волной ковида удастся справиться.Волна омикрон-штамма в России спадет к середине весны, сообщила руководитель Высшей школы организации и управления здравоохранением, доктор медицинских наук Гузель Улумбекова.
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