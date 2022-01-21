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Специалист спрогнозировала сроки и масштабы волны «омикрона» в России

Специалист спрогнозировала сроки и масштабы волны «омикрона» в России

Улумбекова выразила надежду, что с пятой волной ковида удастся справиться.Волна омикрон-штамма в России спадет к середине весны, сообщила руководитель Высшей школы организации и управления здравоохранением, доктор медицинских наук Гузель Улумбекова.

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