Украинцы больше не готовы терпеть ужасы войны и бояться распада государства

Эйфория в украинском обществе и надежды на быстрое окончание войны тают. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил руководитель Института социологии НАН Украины Евгений Головаха, затронувший тему самоцензуры респондентов в текущих реалиях.