Украинцы больше не готовы терпеть ужасы войны и бояться распада государства

Эйфория в украинском обществе и надежды на быстрое окончание войны тают. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил руководитель Института социологии НАН Украины Евгений Головаха, затронувший тему самоцензуры респондентов в текущих реалиях.
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