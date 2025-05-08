Он выразил надежду на встречу с ней Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен потрясающей и выразил надежду на скорую встречу с ней, об этом он рассказал журналистам на брифинге в Белом доме.
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