Колумбия намерена поддержать предложение Алжира подать в МУС иск против Израиля Елена Прошина 10 ноября, 02:34

Власти Колумбии поддержит инициативу Алжира об обращении в Международный уголовный суд (МУС) против руководства Израиля из-за массовой гибели палестинцев в секторе Газа, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы южноамериканской страны Густаво Петро.
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