Представляем пятёрку самых важных автомобильных новостей прошедшей недели

Из этой подборки вы, как обычно, узнаете пять главных автомобильных новостей. Всё только самое интересное: представлен универсал BMW 5-Series нового поколения, семейство Porsche Taycan обновилось, Mercedes-Benz рассказал о кабриолете CLE, представлен экстремальный универсал Audi RS 6 Avant GT, а Pagani показала 900-сильный гиперкар Huayra R Evo.