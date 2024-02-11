Представляем пятёрку самых важных автомобильных новостей прошедшей недели

Из этой подборки вы, как обычно, узнаете пять главных автомобильных новостей. Всё только самое интересное: представлен универсал BMW 5-Series нового поколения, семейство Porsche Taycan обновилось, Mercedes-Benz рассказал о кабриолете CLE, представлен экстремальный универсал Audi RS 6 Avant GT, а Pagani показала 900-сильный гиперкар Huayra R Evo.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии