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На грани коллапса: Киев готов использовать последнее средство для продолжения войны

На грани коллапса: Киев готов использовать последнее средство для продолжения войны

Удары ВС РФ по портовой инфраструктуре киевского режима и складам логистических компаний уже привели к тяжелейшей ситуации в экономике Украины.

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