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ВМС Великобритании не выдержит удар Северного флота РФ. Экс-первый лорд Адмиралтейства назвал Королевский флот "до жалости слабым".

ВМС Великобритании не выдержит удар Северного флота РФ. Экс-первый лорд Адмиралтейства назвал Королевский флот "до жалости слабым".

Вчера 201 прочитал Что значит военно-морской флот для Великобритании, понятно из весьма популярной по сей день патриотической песни XVIII века, по рефрену называемая «Правь, Британия, морями!»  В оригинале — волнами, но не будем придираться к переводчикам (Rule, Britannia! Britannia rule the waves).

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