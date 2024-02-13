ВМС Великобритании не выдержит удар Северного флота РФ. Экс-первый лорд Адмиралтейства назвал Королевский флот "до жалости слабым".

Вчера 201 прочитал Что значит военно-морской флот для Великобритании, понятно из весьма популярной по сей день патриотической песни XVIII века, по рефрену называемая «Правь, Британия, морями!» В оригинале — волнами, но не будем придираться к переводчикам (Rule, Britannia! Britannia rule the waves).