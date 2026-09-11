Кухня и дом
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Кухня и дом

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Путь от «Баядерки» до Лас-Вегаса: как девочка из Уфы стала чемпионкой мира по спортивным бальным танцам

Есть вещи, которые невозможно спланировать заранее. Они случаются как будто сами собой — в один вечер, в одном зале, под звуки оркестра.

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