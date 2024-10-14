Футболист из Смоленска Максим Глушенков назвал себя «бесценным»

Согласно порталу Transfermarkt, его стоимость - 16 миллионов евро Уроженец Смоленской области, игрок петербургского “Зенита” Максим Глушенков назвал себя “бесценным” в ответ на информацию о собственной рыночной стоимости.
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