Ретеги побил рекорд Филиппо Индзаги по голам (25) за «Аталанту» в сезоне Серии А

Матео Ретеги – автор победного гола в матче чемпионата Италии с «Дженоа» (3:2). Форвард «Аталанты» забил 25-й мяч в текущем сезоне Серии А, побив рекорд Филиппо Индзаги, у которого в чемпионате-1996/97 было 24 гола за клуб из Бергамо.
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