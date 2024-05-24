В Новосибирской области мигранты украли нефть на 92 млн рублей

Иностранцы незаконно получили доступ к нефтепроводу и выкачали почти 4,5 тонны нефти.Барабинский районный суд Новосибирской области признал двух мигрантов виновными в краже нефти из магистрального нефтепровода "Омск – Иркутск".
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