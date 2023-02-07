Царьград

5 372 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Marinetta
    Да, скорее бы уже пшеки с хохлами загрызли друг друга! 😂Расстрел польских...
  • Игорь Кошетов
    +1000А вы говорите Абр...
  • Игорь Кошетов
    Похоже, не в этой жизниА вы говорите Абр...

Арена Кузнецких металлургов откроется в Новокузнецке 8 февраля

Арена Кузнецких металлургов откроется в Новокузнецке 8 февраля

Реконструкция спортивного объекта велась с 2020 года.В среду, 8 февраля, произойдет событие, которого с нетерпением ждали как любители спорта, так и простые горожане – в Новокузнецке после реконструкции открывается Арена Кузнецких металлургов.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх