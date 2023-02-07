Арена Кузнецких металлургов откроется в Новокузнецке 8 февраля

Реконструкция спортивного объекта велась с 2020 года.В среду, 8 февраля, произойдет событие, которого с нетерпением ждали как любители спорта, так и простые горожане – в Новокузнецке после реконструкции открывается Арена Кузнецких металлургов.
Реконструкция спортивного объекта велась с 2020 года.В среду, 8 февраля, произойдет событие, которого с нетерпением ждали как любители спорта, так и простые горожане – в Новокузнецке после реконструкции открывается Арена Кузнецких металлургов.
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