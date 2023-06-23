😳 В Симферопольском районе 17-летний парень на машине сбил своих ровесников на питбайке Как сообщили в пресс-службе МВД, несовершеннолетний водитель ВАЗ в селе Маленькое выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя подростками на питбайке.