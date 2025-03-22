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Владимир Константинов: Крым изменился фантастически за 11 лет в составе России

Владимир Константинов: Крым изменился фантастически за 11 лет в составе России

Глава крымского парламента Владимир Константинов рассказал об изменениях, произошедших в Крыму за 11 лет в составе России, отвергнув заявления Владимира Зеленского о кризисе на полуострове.

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