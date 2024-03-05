В военной администрации Киева допускают, что причиной крупного пожара был поджог

Власти Киева допустили, что поджог мог стать причиной обширного пожара возле озера Тягле. Такой информацией поделился глава городской военной администрации Сергей Попко, сообщается в Telegram-канале пресс-службу КГВА .
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