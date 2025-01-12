Овчинский: в 2024 году павильон «Макет Москвы» посетили 430 тысяч человек

За 2024 год павильон «Макет Москвы» на ВДНХ посетили более 430 тысяч человек, рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.