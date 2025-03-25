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Закон, порядок, государство

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В Якутии полицейские провели встречи по профилактике кибермошенничества с коллективами энергетических компаний

Сотрудники МУ МВД России «Якутское» в рамках информационной акции «Осторожно, мошенники!» встретились с работниками компаний «Сахаэнерго», «Якутской ТЭЦ» и «Теплоэнергосервис» и провели для них профилактическую лекцию.

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