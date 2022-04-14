Алексей САФОНОВ: Кандидатами в «Зенит» Медведев может смело назвать всю сборную России! Тут большого ума не надо

Способен ли «Зенит» взорвать трансферный рынок будущим летом, кто сможет заменить бразильцев в случае их скорого отъезда из Петербурга и ждать ли сюрпризов в субботнем матче «сине-бело-голубых» с «Уралом»? Эти вопросы мы выясняли с известным агентом.
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