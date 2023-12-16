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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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  • Лидия
    Кто отомстит за слёзы нашего народа, которого столкнули в войне с украинцами, проклинаю всяких их Иуд От Кучмы до Зел...Погиб, но не сдал...
  • Людмила Абрамова
    везде бардак, уборки снега нет от слова совсем в Москве, может и чистят где то, но спальные районы все в сугробахЧиновники удалили...
  • Валерий Соловьев
    Так это по всей Москве так. Надо прокуратуре проверить куда идут наши деньги за ЖКХ.Чиновники удалили...

Консерваторы щедрее либералов, ловушка американских левых и где же всё-таки коммуны

Консерваторы щедрее либералов, ловушка американских левых и где же всё-таки коммуны

1. Любопытный факт, подтверждённый исследованиями в США: консерваторы лично щедрее либералов и чаще жертвуют на благотворительность (а либералы в современных США, напоминаю, это почти исключительно левые либералы, марксисты-социалисты).

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