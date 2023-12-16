Консерваторы щедрее либералов, ловушка американских левых и где же всё-таки коммуны

1. Любопытный факт, подтверждённый исследованиями в США: консерваторы лично щедрее либералов и чаще жертвуют на благотворительность (а либералы в современных США, напоминаю, это почти исключительно левые либералы, марксисты-социалисты).
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